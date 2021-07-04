Ноутбуки Dell продают со скидками до 10 тысяч рублей

Для того, чтобы получить скидку, нужно добавить в корзину ноутбук, размещенный на специальной странице сайта “Ситилинк”. Попасть на него можно перейдя по этой ссылке. Уже в корзине необходимо ввести промокод «DELLGAMING», благодаря которому и снизится цена.

Среди ноутбуков-участников акции можно найти такие модели, как DELL G3 3590, G3 3500, DELL XPS 17 и прочие. Ознакомиться со всеми можно по ссылке выше. Закончится акция в конце этого месяца, а именно 25 числа.

Напомним, что вплоть до 12 июля «М.Видео» распродает бытовую технику и электронику со скидками до 50%.