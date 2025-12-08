Ноутбуки Honor и Tecno за 40 тысяч рублей сравнили

Tecno Megabook K16S и Honor Magicbook X16 претендуют на звание лучших в сегменте до 40 тысяч рублей. Диагональ экрана у обоих - 16", они тонкие и лёгкие.

Корпус у Tecno металлический, а вот у Honor - пластиковый. Сборка у обоих ноутбуков отличная.

Клавиатура больше, массивнее и тачпад намного удобнее у Tecno. Обе модели при этом без проблем открываются на 180 градусов.

У Tecno есть сканер отпечатков, встроенный в клавишу включения. Это большой плюс для тех, кто пользуется Windows 11.

Одной рукой Tecno открывается довольно легко, а Honor сразу сам поднимается вслед за крышкой.

Клавиатуры в обоих случаях без подсветки, но очень удобные и малошумные. Что касается тачпада, то он меньше по размеру и менее чувствительный у Honor.