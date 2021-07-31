Ноутбуки Honor продают с огромными скидками

Сэкономить 20 тысяч рублей можно на покупке модели MagicBook Pro. Ноутбук получил 16,1-дюймовый экран с полезной площадью 90%, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ внутренней памяти. Сердцем устройства выступает процессор Intel Core i5-10210U 10-го поколения.

15,6-дюймовый MagicBook 15, в свою очередь, отдают за 45 990 рублей вместо исходных 52 990. Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen 5 3500U, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ SSD.

Закончится распродажа уже завтра. Ознакомиться со всеми устройствами, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке.