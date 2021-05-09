Ноутбуки Huawei начали дорожать

Отметим, что пока цены на ноутбуки Huawei выросли на домашнем китайском рынке. Однако это, конечно же, отразится и на стоимость устройств на рынках других стран. Согласно данным источников, выросла цена на MateBook 13 и MateBook 14 на базе Intel, MateBook 13 и MateBook 14 на APU AMD и модели MateBook D14 и MateBook D15 с процессорами Intel. Рост составил от 45 до 90 долларов.

Информаторы считают, что внезапный рост цен обусловлен не только недостатком компонентов, но и повышением стоимости доставки комплектующих и других материалов.