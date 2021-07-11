Ноутбуки Huawei распродают со скидками до 15 тысяч рублей

В подарок дают роутер и рюкзак
В официальном онлайн-магазине китайского гиганта Huawei стартовала распродажа ноутбуков со скидками до 15 тысяч рублей.
Ноутбуки Huawei распродают со скидками до 15 тысяч рублей

Так, модель MateBook 14 на базе процессора Intel Core i5-1135G7 11-го поколения продают за 86 990 рублей вместо прежних 94 990. Ноутбук получил 14-дюймовый IPS экран, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ SSD. В подарок за покупку дают роутер, а также компьютерную мышь или рюкзак на выбор.

MateBook D 14, в свою очередь, продают за 63 990 рублей вместо исходных 69 990. Ноутбук построен на базе Intel Core i5-10210U 10-го поколения, с 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и 512 SSD. В подарок также предусмотрен роутер и рюкзак.

Ознакомиться со всеми ноутбуками производителя, которые продаются со скидками, можно перейдя по этой ссылке.