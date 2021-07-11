Ноутбуки Huawei распродают со скидками до 15 тысяч рублей

Так, модель MateBook 14 на базе процессора Intel Core i5-1135G7 11-го поколения продают за 86 990 рублей вместо прежних 94 990. Ноутбук получил 14-дюймовый IPS экран, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ SSD. В подарок за покупку дают роутер, а также компьютерную мышь или рюкзак на выбор.

MateBook D 14, в свою очередь, продают за 63 990 рублей вместо исходных 69 990. Ноутбук построен на базе Intel Core i5-10210U 10-го поколения, с 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и 512 SSD. В подарок также предусмотрен роутер и рюкзак.

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