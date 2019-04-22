Ноутбуки на восьмиядерном процессоре Intel Core i9 неприятно удивляют ценой

В онлайн-магазине Amazon появился игровой ноутбук MSI на базе флагманского восьмиядерного процессора Intel Core i9, чей официальный анонс пока не состоялся.
Ноутбук MSI GT75 9SG Titan оснащается процессором Intel Core i9-9980HK. Также доступен ноутбук GT75 9SF Titan с более простым восьмиядерным процессором Core i9-9750H. Оба процессора, как и ноутбуки, ещё не были представлены производителями.
Тем не менее, у Amazon уже обозначена цена. Для старшей модели — 4400 долларов, для младшей — 2900 долларов. Оба ноутбука оснащаются 17,3-дюймовыми дисплеями, графикой NVIDIA GeForce RTX 2070 и RTX 2080 соответственно, 32 или 64 ГБ оперативной памяти соответственно.
По данным Amazon, продажи ноутбуков начнутся уже завтра, 23 апреля, что означает возможный одновременный анонс Intel.