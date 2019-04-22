Ноутбуки на восьмиядерном процессоре Intel Core i9 неприятно удивляют ценой

Тем не менее, у Amazon уже обозначена цена. Для старшей модели — 4400 долларов, для младшей — 2900 долларов. Оба ноутбука оснащаются 17,3-дюймовыми дисплеями, графикой NVIDIA GeForce RTX 2070 и RTX 2080 соответственно, 32 или 64 ГБ оперативной памяти соответственно.

По данным Amazon, продажи ноутбуков начнутся уже завтра, 23 апреля, что означает возможный одновременный анонс Intel.