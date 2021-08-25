Ноутбуки Xiaomi Mi Notebook Ultra 15 и Mi Notebook Pro рассекречены до анонса

И как это обычно бывает, незадолго до анонса инсайдеры решили разместить в сети список технических особенностей новинок.

Так, согласно обнародованным данным, Mi Notebook Pro получит 14-дюймовый 2,5K экран с частотой обновления 60 Гц и соотношением сторон 16:10. Работать устройство будет на базе чипа Intel Core i5-11300H с графикой Iris Xe. Что касается оперативной памяти, она составит 16 ГБ, в то время как максимальный размер PCIe SSD — 512 ГБ.

Mi Notebook Ultra 15, в свою очередь, оснастят 3,2K дисплеем на 15,6 дюймов с частотой обновления 90 Гц и соотношением сторон 16:10. Сердцем ноутбука выступит Intel Core i5-11370H с графикой Iris Xe. Максимальный объем оперативной памяти составит 16 ГБ, а PCIe SSD, опять же, 512.

Ноутбука приписывается наличие сканера отпечатков пальцев, 100% охват sRGB и поддержку быстрой зарядки на 65 Вт.