Новая утечка: Microsoft представит обновленные Surface Pro и Surface Laptop

WindowsCentral раскрывает двухэтапный план запуска, с первой волной весной и второй летом. Эти устройства будут использовать новую платформу Windows Germanium, дебют которой запланирован на апрель и оптимизирует возможности мощных чипов X Elite.

Апрельский выпуск с оборудованием Intel и Windows 11 Moment 5 станет коммерческой версией Surface Pro и Surface Laptop, предназначенной для бизнес-пользователей, с новыми фишками, такими как антибликовые экраны, NFC-ридер и поддержка Windows Studio Effects.

В июнь, как предполагает WindowsCentral, представят Surface Pro 9+ и Surface Laptop 5+.