Новее, но хуже: ноутбуки MacBook Pro M2 теряют мощность под нагрузкой из-за постоянного перегрева

Новее, но хуже: ноутбуки MacBook Pro M2 теряют мощность под нагрузкой из-за постоянного перегреваЯвно не этого ждали фанаты Apple
Судя по ним, если ноутбук на базе M1 был прорывом, то версия на M2 оказалась разочарованием. По крайней мере, к таким выводам можно прийти после просмотра сравнения новинки с лэптопом 2020 года, проведённого YouTube-блогером Вадимом Юрьевым с канала Max Tech.
Он рассказал, что под серьёзной нагрузкой, MacBook Pro M2 начинает регулярно пропускать такты и терять в производительности. При этом температура SoC достигала 108°C, а вентиляторы постоянно работали на максимальной частоте до 7200 оборотов в минуту.
Сообщается также, что пиковое значение нагрева, которое демонстрировал аппарат, в принципе является самым большим, который ему приходилось видеть ранее. До этого ничего подобного он не наблюдали ни на одном другом Mac, в том числе с чипами Intel.
Самое обидное, что такой «надрыв» не даёт особого роста в производительности в сравнении с чипом M2. Так, если новый MacBook Pro экспортировал видеофайл 8K Canon RAW за 19 минут 40 секунд, то MacBook Pro M1 справился с той же задачей за 21 минуту 40 секунд.