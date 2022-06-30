Новее, но хуже: ноутбуки MacBook Pro M2 теряют мощность под нагрузкой из-за постоянного перегрева

Судя по ним, если ноутбук на базе M1 был прорывом, то версия на M2 оказалась разочарованием. По крайней мере, к таким выводам можно прийти после просмотра сравнения новинки с лэптопом 2020 года, проведённого YouTube-блогером Вадимом Юрьевым с канала Max Tech.

Он рассказал, что под серьёзной нагрузкой, MacBook Pro M2 начинает регулярно пропускать такты и терять в производительности. При этом температура SoC достигала 108°C, а вентиляторы постоянно работали на максимальной частоте до 7200 оборотов в минуту.