Новейший ИИ-чип Apple M4 могут представить уже 7 мая, вместе с iPad Pro

До сих пор компании удавалось держать технические данные планшетов в секрете. Однако, учитывая прошлую практику, можно предположить, что они выйдут на чипе M3.

Правда, последние слухи говорят, что Apple может пропустить это поколение и представить новый M4, существенно расширив ИИ-возможности iPad Pro. Таким образом, скоро мы можем стать свидетелями анонса первых «ИИ-продуктов» купертиновцев.

Инсайдер Bloomberg Марк Гурман поделился этой информацией в свежем выпуске своей рассылки Power On.

Технические характеристики M4 не разглашаются, но аналитик предполагает, что новые iPad Pro будут позиционироваться как первые устройства Apple с мощнейшими возможностями ИИ. Презентация станет своего рода «превью», намекающим, какие ИИ-новинки стоит ждать к концу года и на WWDC.

Вряд ли M4 разработан на принципиально новой архитектуре. Скорее, будет слегка доработан дизайн М3 для создания эффекта «революционного» чипа.

Поскольку iPad Pro будут позиционироваться как «ИИ-устройства», в M4 можно ожидать увеличенной нейросети для обработки сложных задач.

Аналогичные изменения ожидаются и в чипах A18 и A18 Pro, необходимых для работы ИИ-функций в iOS 18.