Новейший MacBook Air M3 становится в два раза медленнее, если закрыть крышку ноутбука

В чем же причина? Ответ прост: отсутствие активной системы охлаждения. Закрытая крышка блокирует отвод тепла, процессор перегревается, и система автоматически снижает его частоты для защиты от перегрева.

Это особенно актуально, если вы планируете использовать MacBook Air M3 с двумя внешними мониторами, ведь эта функция доступна только при закрытой крышке. Ноутбук будет греться, а его производительность – падать.

Что делать? Max Tech предлагает несколько решений:

Внешние вентиляторы и системы охлаждения: они помогут отводить тепло от корпуса и снизить температуру процессора.

Термопрокладки: их можно установить между чипом M3 и корпусом, чтобы улучшить теплопередачу.

Но помните: разборка устройства аннулирует гарантию. Стоит ли эта функция снижения производительности? Решать вам.