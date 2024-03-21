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Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 21 марта 2024, 08:47
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Новейший MacBook Air M3 становится в два раза медленнее, если закрыть крышку ноутбука

Неожиданно и не то чтобы приятно…
Неприятный сюрприз для пользователей нового MacBook Air M3: блогер Max Tech обнаружил, что производительность ноутбука падает вдвое, если закрыть крышку.

В чем же причина? Ответ прост: отсутствие активной системы охлаждения. Закрытая крышка блокирует отвод тепла, процессор перегревается, и система автоматически снижает его частоты для защиты от перегрева.

Это особенно актуально, если вы планируете использовать MacBook Air M3 с двумя внешними мониторами, ведь эта функция доступна только при закрытой крышке. Ноутбук будет греться, а его производительность – падать.

Что делать? Max Tech предлагает несколько решений:

  • Внешние вентиляторы и системы охлаждения: они помогут отводить тепло от корпуса и снизить температуру процессора.
  • Термопрокладки: их можно установить между чипом M3 и корпусом, чтобы улучшить теплопередачу.

Но помните: разборка устройства аннулирует гарантию. Стоит ли эта функция снижения производительности? Решать вам.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
Теги:
#MACBOOK AIR
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#Apple