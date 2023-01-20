Новейший MacBook Pro 14" вышел несколько дней назад, а его уже продают со скидкой

Отличился на этот раз Amazon — MacBook Pro 14” начального уровня с чипом M2 Pro можно купить на 50 долларов дешевле рекомендованной цены, т.е. за 1950 долларов. Такая же скидка в 50 долларов действует и на 16-дюймовую модель.

Стоит отметить, что несмотря на прежний дизайн, линейка MacBook Pro 2023 года имеет лучшую скорость обработки данных и время автономной работы, чем модели 2021 года.

Вместе с ноутбуками, Apple также представила портативный компьютер — Mac mini. В основу модели также лёг чип Apple M2.