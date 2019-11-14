Новейший MacBook Pro 16" оказался менее технологичным, чем последние iPhone

Так, iPhone, анонсированные в сентябре 2019 года, помимо всего прочего имеют поддержку Wi-Fi 6 — новейшего стандарта беспроводной передачи данных. И угадайте, кого американский гигант лишил поддержки этой технологии? Правильно, свежий 16-дюймовый MacBook Pro. Что самое удивительное, во всем остальном компания укомплектовала новинку максимально: тут и последний тип видеопамяти стандарта GDDR6, тут и обновленный механизм клавиатуры, а также многое другое. Но именно в плане Wi-Fi модуля компания поступила как-то странно, не установив в ноутбук, стоимость которого в России начинается от 200 тыс рублей, поддержку самого последнего стандарта данного типа беспроводной связи.

Будем надеяться, что в ближайшее время компания осознает свою ошибку и уже со следующим обновлением модельного ряда в MacBook Pro 16" появится поддержка Wi-Fi 6.