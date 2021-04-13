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Сегодня в 17:22
Новейший планшет Xiaomi Mi Pad 5 получит поддержку VR-шлемов и стилуса
А вообще, возможно нас ждут сразу три модели Mi Pad 5
В сети появилась свежая утечка, которая раскрывает новые подробности о грядущем планшете Xiaomi — Xiaomi Mi Pad 5. Судя по ним, нас ждёт большое обновление, которого фанаты бренда явно заждались.
Так, например, новому планшету приписывают разрешение экрана 2560 x 1600 пикселей. Gizmochina пишет, что устройство также будет поддерживать клавиатуру и стилус, скорее всего фирменные. Но что более удивительное, девайсу приписывают и поддержку VR-шлемов, что бы это ни значило.
Ожидается, что новинка будет построена на базе флагманского чипа Snapdragon 800-й серии от Qualcomm. При этом, возможно, нас ждут сразу три вариации Mi Pad 5. По крайеней мере, на это намекают кодовые имена устройств: “Enuma”, “Elish” и “Nabu”.