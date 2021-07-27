Новейший планшет Xiaomi Mi Pad 5 впервые «засветился» на руках у пользователя

Новейший планшет Xiaomi Mi Pad 5 впервые «засветился» на руках у пользователяОсталось дождаться, когда он попадёт в руки обычных пользователей
Снимок Mi Pad 5 появился на популярном ресурсе SlashLeaks. Судя по нему, аппарат будет очень сильно походить на последние смартфоны компании: такой же приятный градиент, такой же блок основной камеры. При этом у части пользователей вызывает вопросы внешний вид последнего, так как на нём сложно разглядеть вспышку и модули самих камер.
Часть интернета считает, что дело просто в освещении. Кто-то считает, что на фотографии представлен макет будущего планшета.
Напомним, что прежние утечки приписывали девайсу чип Snapdragon 860 от Qualcomm, IPS-дисплей с разрешением 2560 х 1600 пикселей и кадровой частотой 120 Гц. Также ожидается, что новинка получит поддержку фирменного стилуса и NFC-модуль.
Анонс Xiaomi Mi Pad 5 должен состояться в августе 2021 года.