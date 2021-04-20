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Сегодня в 06:59
Новенький iPad Pro 2021 года будет толще предшественника
Но оно того явно будет стоить
Уже сегодня Apple проведёт очередную презентацию. Это будет первое мероприятие компании в 2021 году. На нём ждут множество новинок, в том числе и свежие iPad Pro 2021.
И если верить интернет-инсайдерам, то как минимум 12,9-дюймовая версия планшета будет толще предшественника. Разница будет составлять примерно 0,5 мм. Как пишет MacRumors, это было необходимо для внедрения новой дисплейной технологии — mini-LED.
Прежние утечки также гласили, что новая модель получит небольшие изменения в блоке основной камеры. При этом ей также приписывали поддержку Thunderbolt и чип A14X в качестве основы. Сообщается, что последний будет ближе к установленным в компьютерах Apple чипам M1, чем «айфонным» A14. Видимо, компания настроена серьёзно в вопросе производительности нового iPad Pro.