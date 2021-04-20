Новенький iPad Pro 2021 года будет толще предшественника

Прежние утечки также гласили, что новая модель получит небольшие изменения в блоке основной камеры. При этом ей также приписывали поддержку Thunderbolt и чип A14X в качестве основы. Сообщается, что последний будет ближе к установленным в компьютерах Apple чипам M1, чем «айфонным» A14. Видимо, компания настроена серьёзно в вопросе производительности нового iPad Pro.