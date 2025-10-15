Новенький MacBook Air M4 не справился с Borderlands 4 — максимум 10 fps в перестрелках

Один из пользователей Reddit сообщил, что при игре через эмулятор CrossOver частота кадров едва достигает 10 fps в боевых сценах и лишь 20 fps в закрытых помещениях — даже на минимальных настройках графики.

Borderlands 4 стала самой технологичной частью серии и предъявляет крайне высокие требования к железу. По тестам, даже RTX 5090 не всегда выдерживает стабильные 60 кадров в 4K, поэтому неудивительно, что ультратонкий MacBook Air не справился.

Ситуацию усугубляет отсутствие активного охлаждения. Air использует только пассивный радиатор, из-за чего чип M4 быстро перегревается и снижает частоты. Это приводит к троттлингу и дальнейшему падению производительности.

Тем не менее, другие современные игры на MacBook Air M4 через CrossOver идут стабильно. Эксперты считают, что проблема с Borderlands 4 связана не только с железом, но и с сырой оптимизацией самой игры, которую разработчики, вероятно, улучшат в будущих патчах.