Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 15:58
Новое поколение iPad Pro представят до конца апреля
Одна из модификаций получит новый тип дисплея
Последние несколько дней по сети ходит множество слухов о новых iPad. Один из них, опубликованный крайне авторитетных изданием, гласит, что анонс обновлённого iPad Pro состоится уже во второй половине текущего месяца.
Об этом написали Марк Гурман и Дебби Ву — два журналиста, работающих в Bloomberg. При этом поставки новинки могут сопровождаться дефицитом. Всему виной кризис на рынке, вызванный пандемией коронавируса.
Из-за него Apple может не хватить miniLED-дисплеев, что сделает из iPad Pro временно дефицитный товар, как PlayStation 5 или видеокарты NVIDIA Ampere.
Что интересно, новый тип дисплея пророчат лишь старшей 12,9-дюймовой модели. При этом обе модификации оснастят чипом Apple A14X, который будет ближе к «ноутбучному» Apple M1, а не «смартфонному» Apple A14.