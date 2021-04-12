Новое поколение iPad Pro представят до конца апреля

Об этом написали Марк Гурман и Дебби Ву — два журналиста, работающих в Bloomberg. При этом поставки новинки могут сопровождаться дефицитом. Всему виной кризис на рынке, вызванный пандемией коронавируса.

Из-за него Apple может не хватить miniLED-дисплеев, что сделает из iPad Pro временно дефицитный товар, как PlayStation 5 или видеокарты NVIDIA Ampere.

Что интересно, новый тип дисплея пророчат лишь старшей 12,9-дюймовой модели. При этом обе модификации оснастят чипом Apple A14X, который будет ближе к «ноутбучному» Apple M1, а не «смартфонному» Apple A14.