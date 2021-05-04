Новые Apple MacBook Pro с «дисплеями будущего» появятся уже до конца 2021 года

Речь идёт о MacBook Pro 14” и 16”, которые впервые в истории оснастят дисплеями Mini-LED, пишет MacRumors. Это та самая технология, которая недавно дебютировала в линейке iPad Pro, а теперь движется в сторону появления и на лэптопах яблочной компании.

Сообщается, что производящая подсветку для Mini-LED-матриц компания TSMT решила проблемы с поставщиками. Благодаря этому ей удалось возобновить выпуск дисплеев такого качества, которое удовлетворяет установленным Apple стандартам.

Напомним, что помимо новой технологии экранов, грядущим MacBook Pro приписывают чип M1X/M2, а также возвращение портов USB-A, HDMI, SD-слота, а также порта MagSafe для зарядки.