Новые iPad и iPad mini дебютируют уже весной

В сети появились новые подробности о планшетах Apple следующего поколения. Подробностями поделилось издание Bloomberg со ссылкой на знакомые с планами компании источники.

Apple работает над обновлением недорогого iPad. Вместо привычного 9,7-дюймового дисплея iPad 2019 года обзаведётся 10-дюймовым экраном и более тонкими рамками, получит более быстрый процессор и перейдёт с фирменного порта Lightning на USB Type-C.

Также компания готовит к выпуску компактный планшет iPad mini 5. Он окажется дешевле существующего предложения.

Apple не обновляла 7,9-дюймовый компактный планшет с 2015 года. Только в марте 2017 года на него была снижена цена до 399 долларов за модель с 128 ГБ.

Согласно более ранним утечкам, iPad mini пятого поколения оснащается Touch ID в домашней кнопке и не поддерживает Face ID. У него может появиться возможность работы со стилусом Apple Pencil и чехлом-клавиатурой Smart Keyboard.

По данным Bloomberg, Apple представит новые iPad весной 2019 года. При этом крупного обновления для iPad Pro в этом году не планируется