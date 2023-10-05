Новые MacBook смогут жить от одного заряда ещё дольше благодаря «экономному» экрану

Основной «секрет» кроется в экране: по данным из источников в цепочке поставок, Apple намерена использовать более яркие miniLED-подсветки для дисплеев.

Несмотря на возросшую яркость, максимальный уровень освещённости экрана останется прежним. Это позволит снизить энергопотребление подсветки и, как следствие, увеличить время автономной работы устройства.

Текущие модели MacBook Pro используют экраны IPS LCD с miniLED-подсветкой. Согласно информации, новые устройства, которые будут выпущены в ближайшие месяцы, получат подсветку, яркость которой на 10% выше по сравнению с первым поколением.

Основная цель улучшения яркости — экономия энергии и увеличение продолжительности работы от аккумулятора.