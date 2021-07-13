Новые ноутбуки Apple будут ограничены 32 ГБ памяти

Самый явный «минус» нового поколения SoC от Apple — ограничение в 32 ГБ оперативной памяти. То есть грядущие компьютеры компании, которые будут базироваться на M1X, будут доступны лишь с таким количеством памяти в максимальной комплектации, пишет Wccftech.

Отметим, что ранее инсайдеры приписывали обновлённым MacBook Pro до 64 ГБ RAM. А раз эта информация может не подтвердиться, возникают вопросы к правдивости «утечек» про редизайн линейки.

Напомним, что согласно более ранним «сливам», новые MacBook должны получить новый дизайн, а также вернувшиеся порты USB-A и SD-картридер.