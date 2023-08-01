Новые ноутбуки HONOR с мощными процессорами и двумя размерами дисплея поступили в продажу в России

Соотношение сторон экрана — 16:10. Диагональ антибликового экрана на IPS-матрице с тонкими боковыми рамками 4,5 мм составляет 16", что обеспечивает полезную площадь до 89%. Разрешение составляет 1920×1200 пикселей, цветовой охват sRGB — 100%, максимальная яркость — 300 нит.

MagicBook X 16 Pro работает на процессоре Intel Core i5-13500H 13-го поколения, изготовленного по техпроцессу Intel 7. Для ресурсоёмких задач используются 4 высокопроизводительных ядра с частотой до 4,7 ГГц, для повседневной работы — 8 энергоэффективных ядер. Объём оперативной памяти LPDDR4 составляет 16 ГБ, для хранения данных используется скоростной SSD ёмкостью 512 ГБ, также можно задействовать второй слот для самостоятельной установки накопителя объёмом до 1 ТБ.

Для игр и ресурсоёмких задач в MagicBook X 16 Pro 2023 можно переключаться между «Сбалансированным» и «Производительным» режимами, увеличивающими TPD мощность процессора для максимальной эффективности. Ноутбук оснащён мощной системой охлаждения с большим вентилятором 100×91 мм и двойными медными трубками, которые быстро и эффективно отводят тепло даже при продолжительной нагрузке.

Устройство оснащено батареей ёмкостью 60 Вт*ч, что обеспечивает до 11 часов воспроизведения локального видео с разрешением Full HD. А быстро зарядить ноутбук позволяет входящий в комплект компактный универсальный адаптер мощностью 65 Вт.

Оба ноутбука получили технологию HONOR Share для быстрой беспроводной передачи файлов между устройствами HONOR, в том числе мобильными. Функция «Мультиэкран» позволяет открывать на экране ноутбука до трёх окон мобильных приложений. Также в устройствах реализована утилита HONOR Device Clone для быстрого и безопасного переноса файлов со старых ноутбуков любых производителей.

В период с 1 августа по 4 сентября действует специальное предложение. HONOR MagicBook X 16 Pro с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем 512 ГБ можно приобрести за 89990 рублей, затем розничная цена составит 99990 рублей. HONOR MagicBook 14 с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 1 ТБ доступен по цене 109990 рублей, а по окончании промо-периода — за 119990 рублей.