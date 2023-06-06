Новые ноутбуки Honor с разными диагоналями экрана поступили в продажу в России

Оба варианта также оснащены SSD-накопителями ёмкостью 512 ГБ, но также в них имеются дополнительные слоты для установки хранилища на 1 ТБ.

И большая, и маленькая версии ноутбука имеют разрешение 1920x1200, цветовой охват 100% палитры sRGB и соотношение сторон 16:10. Яркость экранов может достигать 300 нит. Они также оснащены антибликовой технологией.

Толщина MagicBook X 14 составляет 16,5 мм, а вес — 1,4 кг, в то время как MagicBook X 16 — 17,9 мм при весе 1,75 кг.

Новинки получили мощную батарею, которая позволяет им MagicBook X 14 воспроизводить локальное FullHD-видео до 12 часов, а MagicBook X 16 — до 11,5 часов.

Что же до цен, то младшая версия стоит 66 990 рублей за вариант 8/512 ГБ и 73 990 рублей за 16/512 ГБ версию. Honor MagicBook X 16 обойдётся уже в 68 990 рублей за версию 8/512 ГБ и 75 990 рублей за 16/512 ГБ.