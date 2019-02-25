Новые ноутбуки Lenovo IdeaPad S540 с S340 и перевёртыш IdeaPad C340

На выставке MWC 2019, которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания Lenovo представила новые ноутбуки IdeaPad S540 с S340, а также перевёртыш IdeaPad C340.
Ноутбук IdeaPad S540 получил процессор Intel Core i7 восьмого поколения с графикой NVIDIA GeForce MX250, другой вариант конфигурации — на новом процессоре AMD Ryzen 7 3700U с графикой Radeon RX Vega 10. Заявленное время автономной работы достигает 12 часов. А технология RapidCharge позволяет после 15 минут подзарядки работать ещё 2 часа. Модель доступна в версиях с дисплеем диагональю 14 и 15 дюймов разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей), до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ на твёрдотельном накопителе. Продажи начнутся в марте по цене от 730 долларов.
Ноутбук IdeaPad S340 тоже получил процессоры Intel Core i7 восьмого поколения или AMD Ryzen 7 3700U и до 12 ГБ оперативной памяти. Длступны модели с дисплеем диагональю 14 и 15 дюймов. Время автономной работы достигает 10 часов. Поддерживаются голосовые помощники Amazon Alexa и Microsoft Cortana. Продажи начнутся в марте по цене от 370 долларов.
Перевёртыш IdeaPad C340 тоже доступен в 14-дюймовом и 15-дюймовом виде, с процессорами Intel Core i7 восьмого поколения или AMD Ryzen 7 3700U, работает до 8 часов на одной зарядки. Опционально доступен сканер отпечатков пальцев. Продажи начнутся в марте по цене от 450 долларов.