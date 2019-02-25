Новые ноутбуки Lenovo IdeaPad S540 с S340 и перевёртыш IdeaPad C340

На выставке MWC 2019, которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания Lenovo представила новые ноутбуки IdeaPad S540 с S340, а также перевёртыш IdeaPad C340.

Ноутбук IdeaPad S540 получил процессор Intel Core i7 восьмого поколения с графикой NVIDIA GeForce MX250, другой вариант конфигурации — на новом процессоре AMD Ryzen 7 3700U с графикой Radeon RX Vega 10. Заявленное время автономной работы достигает 12 часов. А технология RapidCharge позволяет после 15 минут подзарядки работать ещё 2 часа. Модель доступна в версиях с дисплеем диагональю 14 и 15 дюймов разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей), до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ на твёрдотельном накопителе. Продажи начнутся в марте по цене от 730 долларов.