Новые ноутбуки MSI оснастят 14-ядерным процессором Intel и видеокартой RTX 3080 Ti

Речь идёт об обновлённой линейке ноутбуков от MSI — MSI Stealth. Это геймерская линейка портативных компьютеров, которая включает в себя две модели — с 15- и 17-дюймовыми экранами.

В основу новинки лягут процессоры Intel Alder Lake-H, в том числе и 14-ядерный 20-поточный Core i9-12900H. Объём оперативной памяти в устройствах линейки будет достигать 64 ГБ DDR5-4800. За графику будут отвечать видеокарты линейки NVIDIA Ampere, в том числе и RTX 3080 Ti с 16 ГБ видеопамяти.