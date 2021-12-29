Новые ноутбуки MSI оснастят 14-ядерным процессором Intel и видеокартой RTX 3080 Ti

Новые ноутбуки MSI оснастят 14-ядерным процессором Intel и видеокартой RTX 3080 TiНо стоит понимать, что цена будет соответствующей
Речь идёт об обновлённой линейке ноутбуков от MSI — MSI Stealth. Это геймерская линейка портативных компьютеров, которая включает в себя две модели — с 15- и 17-дюймовыми экранами.
В основу новинки лягут процессоры Intel Alder Lake-H, в том числе и 14-ядерный 20-поточный Core i9-12900H. Объём оперативной памяти в устройствах линейки будет достигать 64 ГБ DDR5-4800. За графику будут отвечать видеокарты линейки NVIDIA Ampere, в том числе и RTX 3080 Ti с 16 ГБ видеопамяти.
Экраны также будут разными: с разрешением 3840x2160 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, 2560x1440 пикселей и частотой 240 Гц, а также 1920x1080 пикселей и частотой обновления 360 Гц.
«Коридор» цен на новинки составит от 2800 до 4460 евро. Официальный анонс, несмотря на имеющийся объём сведений о линейке, состоится лишь в рамках CES 2022.