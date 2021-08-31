Новые планшеты Xiaomi оказались настолько популярными, что компания не успевает выпускать нужное их количество

Так, например, по словам исполнительного директора Xiaomi Group Цуй Баоциу, обе модификации планшета (Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro) получились настолько популярными, что практически мгновенно стали дефицитными, сообщает MyDrivers.

Первая партия устройств, состоящая из 200 тыс экземпляров, была распродана в кратчайшие сроки. Вторая партия также не задержалась на складах. Прямо сейчас Xiaomi пытается наладить достаточно стабильный производственный поток, чтобы целиком удовлетворить спрос на новейшие планшеты.

Напомним, что в основу Mi Pad 5 лёг чип Snapdragon 860, а «сердцем» Pro-версии стал SoC Snapdragon 870. Оба планшета получили высококачественные дисплеи и ёмкие аккумуляторы.