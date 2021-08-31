Новые планшеты Xiaomi оказались настолько популярными, что компания не успевает выпускать нужное их количество

Будем надеяться, со временем устройство не повторит судьбу PlayStation 5
Несколько недель назад, одновременно с флагманским Mi Mix 4, компания Xiaomi также анонсировала обновлённый планшет Mi Pad 5. Оказалось, что новинка пользуется таким большим спросом, что компания пока что не может удовлетворить его в полном объёме.
Новые планшеты Xiaomi оказались настолько популярными, что компания не успевает выпускать нужное их количество

Так, например, по словам исполнительного директора Xiaomi Group Цуй Баоциу, обе модификации планшета (Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro) получились настолько популярными, что практически мгновенно стали дефицитными, сообщает MyDrivers.

Первая партия устройств, состоящая из 200 тыс экземпляров, была распродана в кратчайшие сроки. Вторая партия также не задержалась на складах. Прямо сейчас Xiaomi пытается наладить достаточно стабильный производственный поток, чтобы целиком удовлетворить спрос на новейшие планшеты.

Напомним, что в основу Mi Pad 5 лёг чип Snapdragon 860, а «сердцем» Pro-версии стал SoC Snapdragon 870. Оба планшета получили высококачественные дисплеи и ёмкие аккумуляторы.