Новые процессоры AMD стали эксклюзивом ноутбука Lenovo Yoga Air 14s

Новейшее устройство бренда, Lenovo Yoga Air 14S, представляет собой тонкий и лёгкий ноутбук, работающий на базе процессоров AMD Ryzen 7040S.

В рамках платформы Yoga Slim пользователи могут выбирать между чипами Ryzen 5 7640S и Ryzen 7 7840S.

Эти CPU имеют характеристики, аналогичные серии 7040U, но с индивидуальными модификациями, специально разработанными для Lenovo. Хотя полные характеристики моделей 7640S и 7840S пока недоступны на сайте AMD, первоначальная информация указывает на то, что их тактовые частоты идентичны.

Данная платформа для ноутбуков теперь доступна для покупки в Европе и Китае под разными названиями. Lenovo уделила особое внимание экрану, который представляет собой 14,5-дюймовый 3K (2944×1840) OLED-дисплей с поддержкой HDR500 и частотой обновления 90 Гц.