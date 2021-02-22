Новый антикризисный мощный ноутбук RedmiBook Pro получит лучший дисплей в истории компании

Так, например, представители Xiaomi заявили, что помимо новейших процессоров Intel Core 11-го поколения, ноутбуке получат лучший дисплей в истории компании, пишет ITHome. Фанаты с особенно богатым воображением уже представили себе появление AMOLED-панели в устройстве, но учитывая, что ноутбук должен быть достаточно доступным, Xiaomi вряд ли станет использовать эту дисплейную технологию.