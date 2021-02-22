Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 12:04
Новый антикризисный мощный ноутбук RedmiBook Pro получит лучший дисплей в истории компании
Многие сразу же подумали об AMOLED, но это вряд ли будет именно он
Уже совсем скоро, 25 февраля, Xiaomi покажет не только флагманский смартфон Redmi K40, но также и мощный недорогой ноутбук — RedmiBook Pro. И вот, накануне мероприятия, компания начала рассказывать свежие подробности о новинке.
Так, например, представители Xiaomi заявили, что помимо новейших процессоров Intel Core 11-го поколения, ноутбуке получат лучший дисплей в истории компании, пишет ITHome. Фанаты с особенно богатым воображением уже представили себе появление AMOLED-панели в устройстве, но учитывая, что ноутбук должен быть достаточно доступным, Xiaomi вряд ли станет использовать эту дисплейную технологию.
Напомним, что прежние утечки также гласили, что устройство получит USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, а также разрешение 2К.