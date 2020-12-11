Новый бюджетный iPad получит увеличенный дисплей и улучшенный процессор при прежней цене

Опубликовал свежую утечку о девятом поколение бюджетного iPad китайский источник cnBeta. Так, по данным инсайдеров, новый iPad‌ будет не сильно отличаться предшественника. В то же время, Apple добавит в него несколько важных фишек. В частности, новая модель получит экран побольше - 10, 5 дюймов вместо 10, 2. Помимо прочего грядущий iPad оснастят улучшенным процессором SoC A13 Bionic, тогда как оперативная память увеличится с 3 ГБ до 4 ГБ.

Как и прошлое поколение, новинка получит сканер отпечатков пальцев Touch ID и порт Lightning. Не изменится и цена грядущей новинки.