Новый флагманский планшет Samsung будет похож на iPad Pro

На сайте Slashleaks было опубликовано новое изображение грядущего планшета от Samsung — Samsung Galaxy Tab S6. Точных данных о том, какое железо поставят корейцы в свое устройство, но по всей видимости, это будут: процессор Snapdragon 855, большой 10,5-дюймовый экран, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. По поводу поддержки карт памяти формата MicroSD пока нет никакой информации, но учитывая, что это устройство от Samsung, то вполне вероятно, что есть.
Утекший же рендер демонстрирует то, как будет выглядеть планшет вместе с клавиатурой, которая по совместительству в сложенном виде выступает в качестве защиты экрана девайса. А еще на изображении виднеется стилус, что как бы намекает нам, у кого компания подсмотрела ориентир, в котором решила двигаться при создании нового поколения планшетов. В любом случае, намечается интересный анонс, так что будем ждать презентации.
Напомним, что судя по имеющимся данным, Samsung Galaxy Tab S6 должны анонсировать на том же мероприятии, на котором анонсируют Galaxy Note 10. Состоится это в рамках ежегодного мероприятия "Unpacked" 7 августа 2019 года.