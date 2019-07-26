Новый флагманский планшет Samsung будет похож на iPad Pro

Утекший же рендер демонстрирует то, как будет выглядеть планшет вместе с клавиатурой, которая по совместительству в сложенном виде выступает в качестве защиты экрана девайса. А еще на изображении виднеется стилус, что как бы намекает нам, у кого компания подсмотрела ориентир, в котором решила двигаться при создании нового поколения планшетов. В любом случае, намечается интересный анонс, так что будем ждать презентации.

Напомним, что судя по имеющимся данным, Samsung Galaxy Tab S6 должны анонсировать на том же мероприятии, на котором анонсируют Galaxy Note 10. Состоится это в рамках ежегодного мероприятия "Unpacked" 7 августа 2019 года.