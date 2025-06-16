Новый интерфейс iPadOS 26 намекнул на выход 15-дюймового iPad

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, это может стать поводом для выхода 15-дюймового iPad, о котором давно ходят слухи. Apple переработала многозадачность: Stage Manager заменили на гибкую систему управления окнами.

Теперь приложения можно свободно перемещать, менять их размер, размещать рядом и видеть панель со всеми запущенными задачами. Появилась и меню-строка, как у Mac.

Гурман считает, что такие изменения логичны только при увеличении экрана — и Apple как будто готовит почву для iPad с диагональю 15 дюймов. Сейчас самый крупный планшет в линейке — это 13-дюймовый iPad Pro, но новой многозадачности может быть тесно на таком экране.

Новый интерфейс и курс Apple на сближение iPad и Mac делают идею большого iPad всё более реалистичной — особенно на фоне слухов о 19-дюймовом складном устройстве, которое может выйти в 2028 году.