Новый iPad Air получит 13-дюймовый MiniLED-дисплей

Напомним, что на данный момент в iPad Air используется 10.9-дюймовый LCD-экран. Переход на MiniLED-технологию обеспечит ряд преимуществ, включая более высокую яркость в HDR-контенте, более глубокий черный цвет и, как следствие, улучшенную контрастность.

Кроме того, MiniLED-дисплей должен быть более энергоэффективным. Apple уже использует MiniLED-дисплеи в своих 12.9-дюймовых iPad Pro и MacBook Pro.

Ожидается, что 12.9-дюймовый iPad Air получит 2596 локальных зон затемнения, разрешение 2732 x 2048 пикселей, пиковую яркость 1600 нит (только HDR-контент) и поддержку ProMotion с частотой обновления до 120 Гц.

Помимо iPad Air, в 2024 году Apple может представить iPad Pro с OLED-дисплеем и чипом M3, а также Apple Pencil 3-го поколения.