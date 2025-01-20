Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 20 января 2025, 23:16
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Новый iPad Air получит чип M3, а M4 останется для iPad Pro

Apple планирует сохранить разрыв между линейками
Согласно утечкам, Apple готовится обновить линейку iPad Air, оснастив её чипом M3. При этом чип M4 останется эксклюзивным для более дорогих моделей iPad Pro, чтобы подчеркнуть их премиум-статус и производительность.
Новый iPad Air получит чип M3, а M4 останется для iPad Pro
© Rahul Chakraborty

Несмотря на то что новый iPad Air сохранит дизайн предшественника, чип M3 сделает его заметно мощнее по сравнению с текущей версией. Эта стратегия Apple — не новая. Ранее компании уже удавалось разделять Air и Pro, предлагая пользователям выбор между сбалансированными характеристиками и топовой мощностью. Например, iPad Pro уже оснащается чипом M4, тогда как нынешний iPad Air использует M2. Чип M3 в новой модели станет промежуточным звеном между более доступными устройствами и флагманскими моделями.

Инсайдер Эван Бласс поделился информацией о том, что новые iPad Air будут представлены в двух вариантах: с диагональю 11 и 13 дюймов.

Ожидается, что все новые устройства Apple, включая iPad Air, iPad 11 и, возможно, iPhone SE 4, будут представлены весной, вероятно, в апреле. Однако точной даты анонса пока нет.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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