Новый iPad Air получит чип M3, а M4 останется для iPad Pro

Несмотря на то что новый iPad Air сохранит дизайн предшественника, чип M3 сделает его заметно мощнее по сравнению с текущей версией. Эта стратегия Apple — не новая. Ранее компании уже удавалось разделять Air и Pro, предлагая пользователям выбор между сбалансированными характеристиками и топовой мощностью. Например, iPad Pro уже оснащается чипом M4, тогда как нынешний iPad Air использует M2. Чип M3 в новой модели станет промежуточным звеном между более доступными устройствами и флагманскими моделями.

Инсайдер Эван Бласс поделился информацией о том, что новые iPad Air будут представлены в двух вариантах: с диагональю 11 и 13 дюймов.

Ожидается, что все новые устройства Apple, включая iPad Air, iPad 11 и, возможно, iPhone SE 4, будут представлены весной, вероятно, в апреле. Однако точной даты анонса пока нет.