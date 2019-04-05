Ferra

Новый iPad mini оказалось легко погнуть, но не сломать

Он продолжил работать

Известный своим регулярным глумлением над гаджетами блогер Зак Нельсон (Zach Nelson) под ником JerryRigEverything провёл тестирование на прочность нового планшета iPad mini.

Тест на прочность и устойчивость к царапинам показал стандартные результаты. На защитном стекле дисплея на царапины не появились вплоть до материалов твердостью 6-го уровня по шкале Мооса.

Это обычный уровень защиты современных флагманов. Обычные ключи, монеты и прочие мелкие вещи в карманах не повредят такому экрану. При проверке огнём на дисплее «ожог» появился только после минуты обработки интенсивным пламенем, а затем от него не осталось следов.

При тесте на изгиб iPad mini показал себя на уровне прошлогоднего iPad Pro — его оказалось очень легко согнуть, но, в отличие от iPad Pro, он не сломался и остался полностью функциональным.

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