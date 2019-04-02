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Новый iPad Mini почти непригоден для ремонта

Лучше не ломать

Умельцы известного ресурса iFixit разобрали новый компактный планшет iPad Mini, продажи которого стартовали не так давно. Специалисты нашли новый планшет Apple сложным для ремонта — по шкале ремонтропригодности он набрал всего 2 балла из 10 возможных.

Среди плюсов отмечается возможность охватить одной отвёрткой Phillips все винтики. Многие компоненты модульные и могут заменяться независимо друг от друга, но разъём Lightning впаян в материнскую плату.

Из минусов указывается следующее. Замена батареи по-прежнему необоснованно сложна. Обилие клеящего вещества удерживают многие компоненты и кабели, осложняя ремонт. Удаление домашней кнопки также сложно, чтобы сохранить функциональность Touch ID требуется замена дисплея.

Apple не обновляла 7,9-дюймовый компактный планшет с 2015 года. Только в марте 2017 года на него была снижена цена до 399 долларов за модель с 128 ГБ. iPad Mini 5 получил продвинутый дисплей, улучшенную аппаратную платформу и поддержку стилуса Apple Pencil первого поколения.

По словам производителя, с процессором A12 Bionic обеспечен троекратный рост производительности, а также прирост графической мощности в девять раз.

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