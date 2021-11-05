Новый iPad mini получит «фишку» флагманской Pro-версии

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 17:19
1 мин.
Новый iPad mini получит «фишку» флагманской Pro-версииЧто решит «жилейную» проблему актуальной модели
В 2021 году Apple «реанимировала» линейку iPad mini, представив новую модель в дизайне iPad Pro. Теперь же стало известно, что ещё мини-версия планшета получит от «старшего брата».
Так, на одном южнокорейском форуме появилась информация, что Samsung Display разрабатывает дисплей для следующего поколения iPad mini. Одной из ключевых особенностей панели должна стать поддержка технологии ProMotion, а значит и 120 Гц частоты обновления экрана.
Сообщается, что это, в том числе, должно решить проблему «жилейности», характерную актуальному миниатюрному планшету Apple.
К сожалению, до сих пор неизвестно, как скоро компания представит новинку. Возможно, это случится уже в первой половине 2022 года, в рамках одной из весенних презентаций.
Источник: GSMArena