Новый iPad mini получит «фишку» флагманской Pro-версии

Так, на одном южнокорейском форуме появилась информация, что Samsung Display разрабатывает дисплей для следующего поколения iPad mini. Одной из ключевых особенностей панели должна стать поддержка технологии ProMotion, а значит и 120 Гц частоты обновления экрана.

Сообщается, что это, в том числе, должно решить проблему «жилейности», характерную актуальному миниатюрному планшету Apple.

К сожалению, до сих пор неизвестно, как скоро компания представит новинку. Возможно, это случится уже в первой половине 2022 года, в рамках одной из весенних презентаций.