Новый iPad может получить диагональ экрана почти 40 см

Новый iPad может получить диагональ экрана почти 40 смМожно повесить на стену
Одним из самых больших преимуществ, которыми обладает Apple, когда речь заходит об умных устройствах, является ее магазин App Store, и с новым 15-дюймовым iPad в качестве решения для умного дисплея с поддержкой динамиков, магазин App Store может быть использован для привлечения большего числа пользователей.
Отчет указывает на то, что предстоящий iPad с большим экраном может быть оснащен мощным чипсетом и топовой камерой в альбомной ориентации. Ожидается, что он будет поддерживать настенное крепление и иметь разъем питания на задней панели.
Предполагается, что это будет устройство "два в одном", которое можно будет использовать как умный дисплей для дома или как планшет. Ожидается, что устройство поступит в продажу через пару лет, но “когда бы оно ни вышло на рынок, цена будет иметь решающее значение для его успеха” – заявили в источнике.