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Новый iPad может получить диагональ экрана почти 40 см

Можно повесить на стену
Согласно инсайдерской информации, Apple может работать над 15-дюймовым iPad. Их новый планшет скорее всего будет ориентироваться на работу с умными колонками Apple, выступая в качестве своеобразного пульта управления.
Новый iPad может получить диагональ экрана почти 40 см

Одним из самых больших преимуществ, которыми обладает Apple, когда речь заходит об умных устройствах, является ее магазин App Store, и с новым 15-дюймовым iPad в качестве решения для умного дисплея с поддержкой динамиков, магазин App Store может быть использован для привлечения большего числа пользователей.

Отчет указывает на то, что предстоящий iPad с большим экраном может быть оснащен мощным чипсетом и топовой камерой в альбомной ориентации. Ожидается, что он будет поддерживать настенное крепление и иметь разъем питания на задней панели.

Предполагается, что это будет устройство "два в одном", которое можно будет использовать как умный дисплей для дома или как планшет. Ожидается, что устройство поступит в продажу через пару лет, но “когда бы оно ни вышло на рынок, цена будет иметь решающее значение для его успеха” – заявили в источнике.

Источник: Gizmochina
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