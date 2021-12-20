Новый iPad может получить диагональ экрана почти 40 см

Одним из самых больших преимуществ, которыми обладает Apple, когда речь заходит об умных устройствах, является ее магазин App Store, и с новым 15-дюймовым iPad в качестве решения для умного дисплея с поддержкой динамиков, магазин App Store может быть использован для привлечения большего числа пользователей.



Отчет указывает на то, что предстоящий iPad с большим экраном может быть оснащен мощным чипсетом и топовой камерой в альбомной ориентации. Ожидается, что он будет поддерживать настенное крепление и иметь разъем питания на задней панели.



Предполагается, что это будет устройство "два в одном", которое можно будет использовать как умный дисплей для дома или как планшет. Ожидается, что устройство поступит в продажу через пару лет, но “когда бы оно ни вышло на рынок, цена будет иметь решающее значение для его успеха” – заявили в источнике.