Новый iPad Pro станет ещё больше похож на ноутбуки

Эксперт Марк Гурман из Bloomberg поделился информацией, что новые модели iPad Pro получат OLED-дисплеи и новый чип M3, что сделает их более мощными и яркими.

По словам инсайдера, новый планшет Apple будет доступен в версиях с диагональю экрана 11 и 13 дюймов. Однако, наиболее интересным нововведением является обновлённая Magic Keyboard, которая сделает новинку ещё больше похожей на ноутбук.

Это решение является ответом на жалобы пользователей на текущую клавиатуру, представленную в 2020 году.

Гурман утверждает, что новинки появятся на рынке не раньше весны или начала лета 2024 года. Он также считает, что обновлённый iPad Pro поможет росту продаж планшетов Apple.