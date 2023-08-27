Ноутбуки и планшеты
19:32, 27 августа 2023
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Новый iPad Pro станет ещё больше похож на ноутбуки

Но выйдет лишь в 2024 году

Apple активно работает над обновлённым iPad Pro, который станет первым крупным апдейтом линейки с 2018 года.

Эксперт Марк Гурман из Bloomberg поделился информацией, что новые модели iPad Pro получат OLED-дисплеи и новый чип M3, что сделает их более мощными и яркими.

По словам инсайдера, новый планшет Apple будет доступен в версиях с диагональю экрана 11 и 13 дюймов. Однако, наиболее интересным нововведением является обновлённая Magic Keyboard, которая сделает новинку ещё больше похожей на ноутбук.

Это решение является ответом на жалобы пользователей на текущую клавиатуру, представленную в 2020 году.

Гурман утверждает, что новинки появятся на рынке не раньше весны или начала лета 2024 года. Он также считает, что обновлённый iPad Pro поможет росту продаж планшетов Apple.

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