Новый MacBook Air 2022 начнёт добираться до покупателей с задержкой

К последним, например, относится первая демонстрация нового MacBook Air 2022. Это тот самый ноутбук, которому приписывают обновлённый дизайн, внедрение «чёлки» как у Pro-версии, а также звание первого ноутбука Apple на базе чипа M2.

Но, как выяснилось, хоть сам ноутбук и анонсируют 6 июня, и даже купить его можно будет относительно скоро, с доставкой до конечного покупателя могут возникнуть проблемы.

Всё дело в том, что ряд заводов, выпускающих MacBook Air, продолжают испытывать проблемы из-за вспышки COVID-19 в Китае. Сообщается, что в связи с этим возникли ограничения в поставках новых устройств.

При этом эксперты отмечают, что хоть задержка и неизбежна, она будет явно меньшей, чем в случае с MacBook Pro 14” и 16”.