Новый MacBook Air M3 оказался таким же мощным, как более дорогой MacBook Pro

Недавно компьютер протестировали в Geekbench 6, и вот что выяснилось – «воздушный» ноутбук Apple на M3-чипе работает почти как более дорогой MacBook Pro.

В тестах производительности графики (OpenCL) M3 MacBook Air набрал около 30 тыс баллов, как и прошлогодний MacBook Pro. Чип М3 до сих пор использует встроенную графику, но мощность впечатляет даже по меркам дискретной видеокарты.

Получается, новый Air можно брать, если не хочется переплачивать за Pro? Не совсем! На бумаге характеристики шикарные, но есть и нюансы.

Например, крутой MacBook Pro имеет систему активного охлаждения, а М3-версия экономит на вентиляторе.