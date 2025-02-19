Новый MacBook Air с чипом M4 выйдет в марте без изменений в дизайне

В прошлом году Apple представила линейку MacBook Air с чипом M3, и, судя по последним сообщениям, компания придерживается того же временного интервала для выхода новой модели. Известный аналитик Марк Гурман утверждает, что MacBook Air с чипом M4 будет представлен в марте, а возможно, что и в апреле, в рамках более широкого анонса, включая обновленные iPad Air и другие продукты.

Согласно информации, в новом MacBook Air будет только внутреннее обновление, без изменений в дизайне. Несмотря на это, повышение производительности, которое принесет чип M4, будет ключевой особенностью устройства. Это обновление ориентировано в первую очередь на улучшение мощности и скорости работы.