Ноутбуки и планшеты
Сегодня 14:18
Новый недорогой планшет Samsung был раскрыт раньше времени
Теперь ждем официального анонса новинки
Один из самых первых крупных интернет-инсайдеров Эван Блэсс опубликовал на в своем Twitter-аккаунте рендеры и характеристики нового недорого планшета Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020), тем самым раскрыв устройство раньше времени.
Что интересно, согласно имеющимся данным, планшет будет продаваться через американских операторов AT&T и Verizon. Принадлежность же устройства к линейке Galaxy A напрямую указывает на то, что девайс будет располагаться в достаточно бюджетном ценовом сегменте.
Так, Galaxy Tab A 8.4 (2020) будет иметь, исходя из названия, 8,4-дюймовый FullHD-дисплей. Работать планшет будет на базе процессора Exynos 7904, иметь 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти, при этом из коробки девайс будет работать на базе Android 9.0 Pie. Емкость аккумулятора нового Galaxy Tab составит 5000 мАч, а разрешение камер — 5 и 8 Мп.