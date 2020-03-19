Новый недорогой планшет Samsung был раскрыт раньше времени

Так, Galaxy Tab A 8.4 (2020) будет иметь, исходя из названия, 8,4-дюймовый FullHD-дисплей. Работать планшет будет на базе процессора Exynos 7904, иметь 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти, при этом из коробки девайс будет работать на базе Android 9.0 Pie. Емкость аккумулятора нового Galaxy Tab составит 5000 мАч, а разрешение камер — 5 и 8 Мп.