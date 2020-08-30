Новый ноутбук Apple на собственном процессоре может оказаться самым дешевым в истории компании

По крайней мере, именно это следует из свежей утечки за авторством авторитетного интернет-инсайдера под ником Komiya. Согласно его публикации в Twitter, новый MacBook 12" анонсируют уже в октябре 2020 года, а отличительной особенностью новинки станет не только фирменный процессор Apple, но также автономность (15-20 часов), возвращение клавиатуры-бабочки и рекордно низкий ценник — 850 долларов или 63 тыс рублей. Что интересно, согласно его данным, для студентов будет иметься скидка в размере 50 долларов.