Новый ноутбук Apple на собственном процессоре может оказаться самым дешевым в истории компании
По крайней мере, именно это следует из свежей утечки за авторством авторитетного интернет-инсайдера под ником Komiya. Согласно его публикации в Twitter, новый MacBook 12" анонсируют уже в октябре 2020 года, а отличительной особенностью новинки станет не только фирменный процессор Apple, но также автономность (15-20 часов), возвращение клавиатуры-бабочки и рекордно низкий ценник — 850 долларов или 63 тыс рублей. Что интересно, согласно его данным, для студентов будет иметься скидка в размере 50 долларов.
Напомним, что летом 2020 года Apple заявила о двухгодичном переходе на собственные ARM-процессоре при производстве компьютеров и ноутбуков. По всей видимости, новый MacBook 12", наравне с грядущим MacBook Pro 13", должны стать своеобразными пионерами в рамках сегмента ноутбуков компании.