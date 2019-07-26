Новый ноутбук Apple побьёт все рекорды дороговизны

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску 16-дюймовом ноутбуке MacBook Pro, который пока не был представлен Apple официально. Как сообщили источники в цепочке производственных поставок Apple изданию Economic Daily News, официальный дебют ноутбука планируется в октябре 2019 года.

16-дюймовый MacBook Pro должен получить TFT-дисплей с разрешением 3072 х 1920 пикселей. Для сравнения, 15-дюймовый MacBook Pro имеет разрешение 2880 х 1800 пикселей.

По данным источника, 16-дюймовый MacBook Pro установит новый рекорд по стоимости ноутбука Apple. Стартовая цена ожидается на уровне 3 тысяч долларов, что ставит ноутбук в портфолио на место между iMac и iMac Pro как портативную опцию для профессионалов.

Ранее в сети уже появлялись слухи, что компания планирует выпустить 16-дюймовую модель MacBook Pro в новом дизайне. Это самая крупная версия ноутбуков Apple с момента прекращения продаж 17-дюймового MacBook Pro в 2012 году. Новинка может получить безрамочный дизайн.