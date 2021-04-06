Но очень многие ждут не программных обновлений, а «железных». Например, новых MacBook Pro с 14 и 16-дюймовыми дисплеями на базе чипа Apple M2. И, судя по всему, старшая модификация и вправду засветилась накануне онлайн-мероприятия.

Речь идёт о MacBook Pro 16”, который нашли в базе данных китайского регулятора. Судя по информации на сайте, устройство получит батарею 8693 мАч, что очень близко к значению нынешнего поколения ноутбука. Возможно, это говорит о сохранившихся габаритах новинки, сообщает Wccftech.

Отметим, что отличительной особенностью новых MacBook должны стать изменённый дизайн, появление новых портов (HDMI, MagSafe и т.д), а также использование следующего поколения фирменных ARM-чипов Apple — M1X/M2.