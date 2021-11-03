Новый ноутбук Lenovo «живёт» от батареи до 15 часов — почти как MacBook Air M1

Что же до прочих «внутренностей» новинки от Lenovo, то тут тоже есть чем порадовать. Например, в основу девайса лёг APU-чип AMD Ryzen 7 5800U, оперативной памяти в нём — 16 ГБ, а постоянной — 512 ГБ.

На данный момент Lenovo Yoga Pro 14s Carbon 2022 продаётся за 1140 долларов (81,5 тыс рублей) и только в Китае. Но ожидается, что в ближайшем будущем компания представит устройство и для международного рынка.