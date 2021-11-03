Новый ноутбук Lenovo «живёт» от батареи до 15 часов — почти как MacBook Air M1

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 05:07
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Новый ноутбук Lenovo «живёт» от батареи до 15 часов — почти как MacBook Air M1И это удивительный показатель
Lenovo представила свой новый ультрабук — Yoga Pro 14s Carbon 2022. С первого взгляда сложно выделить какую-то одну особенность девайса — все они так или иначе приятно удивляют.
Так, например, вес ноутбука составляет всего 1,08 кг. При этом размер OLED-дисплея — 14”, а разрешение — 2,8К.
За счёт достаточно ёмкого аккумулятора (61 Вт·ч), девайс способен проработать до 15 часов при просмотре FullHD-видео. Для сравнения, новейший MacBook Air M1 при схожем тесте демонстрирует немногим больше — 18 часов работы экрана.
Что же до прочих «внутренностей» новинки от Lenovo, то тут тоже есть чем порадовать. Например, в основу девайса лёг APU-чип AMD Ryzen 7 5800U, оперативной памяти в нём — 16 ГБ, а постоянной — 512 ГБ.
На данный момент Lenovo Yoga Pro 14s Carbon 2022 продаётся за 1140 долларов (81,5 тыс рублей) и только в Китае. Но ожидается, что в ближайшем будущем компания представит устройство и для международного рынка.
Источник: ITHome