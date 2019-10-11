Новый ноутбук от Google будет похож на стиральную доску

Для начала стоит отметить, что судя по имеющимся слухам, ноутбук будет иметь 13-дюймовый экран, а в качестве “сердца” устройства выступит процессор Intel Core M. Ожидается, что в фирменном ноутбуке Google удет установлено аж до 16 ГБ оперативной памяти, что же касательно объема внутреннего накопителя — об этом пока никакой информации нет.

Что же касательно внешнего вида Google Pixelbook Go, а именно так, скорее всего, будет называться ноутбук от поискового гиганта, то выглядит устройство необычно. Так, нижняя его часть напоминает стиральную доску, не в последнюю очередь из-за интересной ребристой фактуры. Что же касательно портов, то тут все довольно скудно: скорее всего будет установлено два порта USB-C и обыкновенный аудиоразъём. Зато в ноутбуке будет использоваться сенсорный экран, а также стереодинамик, что явно может прийтись по душе многим потенциальным покупателям устройства. Напомним, что анонс нового ноутбука от Google, также как и нового поколения Pixel, пройдет уже 15 октября.