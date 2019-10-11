Ferra

Новый ноутбук от Google будет похож на стиральную доску

Да и в целом, компания явно поработала над дизайном устройства
В ближайшее время пройдет мероприятие, на котором Google представит множество новых устройств. О том, каким будет новое поколение Google Pixel, известно практически все: начиная от варианта цветов нового устройства, заканчивая его фотовозможностей в режиме ночной съемки. Но до последнего не было известно, каким получится новый ноутбук компании, также как не было понятно, представят ли его вообще. Как оказалось, представят. Причем выглядеть устройство будет достаточно необычно.

Для начала стоит отметить, что судя по имеющимся слухам, ноутбук будет иметь 13-дюймовый экран, а в качестве “сердца” устройства выступит процессор Intel Core M. Ожидается, что в фирменном ноутбуке Google удет установлено аж до 16 ГБ оперативной памяти, что же касательно объема внутреннего накопителя — об этом пока никакой информации нет.

Что же касательно внешнего вида Google Pixelbook Go, а именно так, скорее всего, будет называться ноутбук от поискового гиганта, то выглядит устройство необычно. Так, нижняя его часть напоминает стиральную доску, не в последнюю очередь из-за интересной ребристой фактуры. Что же касательно портов, то тут все довольно скудно: скорее всего будет установлено два порта USB-C и обыкновенный аудиоразъём. Зато в ноутбуке будет использоваться сенсорный экран, а также стереодинамик, что явно может прийтись по душе многим потенциальным покупателям устройства. Напомним, что анонс нового ноутбука от Google, также как и нового поколения Pixel, пройдет уже 15 октября.

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