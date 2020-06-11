Новый ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro будет работать на процессорах Intel, а не AMD

По крайней мере об этом заявляет официальный постер новинки, с помощью которого Xiaomi призвала фанатов угадать стоимость новинки. Помимо всего прочего, на данном изображении видно, что одна из модификаций Xiaomi Mi Notebook Pro 15 будет работать на базе процессора Intel Core i7 10-го поколения, оснащаться 1 ТБ SSD-памяти и дискретной видеокартой GeForce MX350.