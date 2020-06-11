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Сегодня 10:26
Новый ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro будет работать на процессорах Intel, а не AMD
А ведь найдутся фанаты бренда, который явно будут просить об обратном
Уже совсем скоро Xiaomi представит свой новый девайс — Mi Notebook Pro 15. И, судя по опубликованным самой компанией данным, ноутбук будет работать на процессорах Intel, а не AMD.
По крайней мере об этом заявляет официальный постер новинки, с помощью которого Xiaomi призвала фанатов угадать стоимость новинки. Помимо всего прочего, на данном изображении видно, что одна из модификаций Xiaomi Mi Notebook Pro 15 будет работать на базе процессора Intel Core i7 10-го поколения, оснащаться 1 ТБ SSD-памяти и дискретной видеокартой GeForce MX350.
Также можно отметить, что ноутбук оснастят 16 ГБ оперативной памяти и тремя режимами производительности, переключаемыми сочетанием клавиш Fn+K — схожая функция появилась в недавних ноутбуках Redmi.