Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 12:31
Новый планшет Apple iPad Pro оказался производительнее ноутбука MacBook Pro 16" на Intel Core i9
Чип M1 творит чудеса
В конце апреля Apple представила новое поколение iPad Pro. И хоть первые владельцы получат его лишь в конце месяца, уже сейчас появились результаты его тестирования в Geekbench 5.
Как оказалось, новый планшет купертиновцев на базе чипа Apple M1 набирает около 1700 баллов в одноядерном режиме и более 7200 баллов в многоядерном. Для сравнения, полноценный ноутбук в лице MacBook Pro 16” с процессором Intel Core i9 на борту может «похвастаться» лишь 1091 и 6845 баллами соответственно, передаёт 9to5Google.
Издание также сравнило мощность нового iPad Pro с другими устройствами компании в многоядерном тесте. Так, Mac mini M1 набрал 7346 баллов, iPad Air — 4246 баллов, iPad Pro на базе A12Z — 4656 баллов, а MacBook Air M1 — 7580 баллов.