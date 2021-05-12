Новый планшет Apple iPad Pro оказался производительнее ноутбука MacBook Pro 16" на Intel Core i9

Как оказалось, новый планшет купертиновцев на базе чипа Apple M1 набирает около 1700 баллов в одноядерном режиме и более 7200 баллов в многоядерном. Для сравнения, полноценный ноутбук в лице MacBook Pro 16” с процессором Intel Core i9 на борту может «похвастаться» лишь 1091 и 6845 баллами соответственно, передаёт 9to5Google.